Украина будет сильнее: Зеленский анонсировал содержательные октябрь и ноябрь

Украину ждет усиление в течение октября и ноября.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 27 сентября.

Он начал с того, что утром было селекторное совещание с докладами военных, СБУ и МВД. В частности, на совещании обсуждались российские обстрелы и ликвидация последствий.

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— Отдельное внимание — Херсону, Херсонщине. На днях Россия с особой жестокостью обстреливает Херсон, Берислав, села Херсонской области. Артиллерия, управляемые авиабомбы. По домам, фермам, по обычным магазинам и инфраструктуре. Сознательный террор оккупанта. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких, — сказал президент.

Также Владимир Зеленский добавил, что провел несколько других подготовительных совещаний, хотя и не уточнил, о чем именно идет речь.

— Провел сегодня несколько подготовительных совещаний. Еще в этом месяце мы планируем мощные меры для усиления государства и уже работаем над содержательным наполнением октября и ноября. Украина будет сильнее. Украина будет иметь больше возможностей для своей защиты, — сказал он.

Глава государства добавил, что, несмотря на все мировые события и внешние условия, Украина имеет только одну главную цель — победа.

— Сила для Украины не имеет альтернатив. И каждый, кто усиливает государство, каждый и каждая, кто становится крепче, и все, кто помогает бороться с врагом и получать для Украины результаты, — все приближают нашу цель, — сказал он.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто работает на Херсонщине, а также других регионах Украины, которые подвергаются подобным ударам.

— Харьковщина, Донецкая область, Запорожье, северные области. Очень важно, чтобы, несмотря на все, были и спасатели, и спасение. Когда они есть, когда жизни спасаются, террор не победит, — добавил он.

Глава государства также поблагодарил всех врачей и работников ГСЧС, волонтеров, полицейских, коммунальщиков, энергетиков, местные власти и “каждого, кто помогает”.

— Отдельное поручение — военным, будут отдельные поручения и всем, кто занимается международным направлением: нашим воинам нужно больше инструментов, чтобы уничтожать и российские ракеты, и Shahed и другие ударные дроны, и российскую авиацию, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что сегодня принял верительные грамоты от семи послов из Великобритании, Франции, Эстонии, Канады, Венгрии, Словении и ЕС.

— Пообщался со всеми. Они настроены на максимально продуктивную работу с Украиной, и уверен: именно такая работа нужна сейчас всем нам, всем в мире, кто стремится приблизить завершение войны. Приблизить нашу общую победу, — сказал он.

Глава государства также рассказал, что украинская государственная фандрейзинговая платформа United24 получила нового амбассадора — британского актера Марка Стронга.

— Мы говорили сегодня, и я поблагодарил за решение Марка работать по направлению Образование и наука. Его целью будут сборы средств на восстановление украинских школ. Наша задача — дать всем украинским детям возможность учиться в школе, а не дистанционно там и тогда, где и когда это позволяют условия безопасности, — сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что благодаря United24 уже было собрано более $470 млн из более чем 110 стран мира.

Источник : Офис президента

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