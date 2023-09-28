Україна буде сильнішою: Зеленський анонсував змістовні жовтень та листопад
Україну чекає посилення протягом жовтня та листопада.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 27 вересня.
Він почав з того, що зранку мав селекторну нараду з доповідями військових, СБУ та МВС. Зокрема, на нараді обговорювались російські обстріли та ліквідація наслідків.
– Окрема увага – Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Берислав, села Херсонської області. Артилерія, керовані авіабомби. По будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких, – сказав президент.
Також Володимир Зеленський додав, що провів кілька інших підготовчих нарад, хоч і не уточнив, про що саме йдеться.
– Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави та вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильнішою. Україна матиме більше можливостей для свого захисту, – сказав він.
Глава держави додав, що, попри усі світові події та зовнішні умови, Україна має лише одну головну мету – перемога.
– Сила для України не має альтернатив. І кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцнішим, та всі, хто допомагає боротися з ворогом і здобувати для України результати, – усі наближають нашу мету, – сказав він.
Окремо Володимир Зеленський подякував усім, хто працює на Херсонщині, а також інших регіонах України, які зазнають подібних ударів.
– Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, північні області. Надзвичайно важливо, щоб, попри все, були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятуються, терор не переможе, – додав він.
Глава держави також подякував усім лікарям і працівникам ДСНС, волонтерам, поліцейським, комунальникам, енергетикам, місцевій владі та “кожному, хто допомагає”.
– Окреме доручення – військовим, будуть окремі доручення й усім, хто займається міжнародним напрямом: нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і Shahed та інші ударні дрони, і російську авіацію, – сказав президент.
Володимир Зеленський додав, що сьогодні прийняв вірчі грамоти від семи послів з Великої Британії, Франції, Естонії, Канади, Угорщини, Словенії та ЄС.
– Поспілкувався з усіма. Вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною, і впевнений: саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни. Наблизити нашу спільну перемогу, – сказав він.
Глава держави також розповів, що українська державна фандрейзингова платформа United24 отримала нового амбасадора – британського актора Марка Стронга.
– Ми говорили сьогодні, і я подякував за рішення Марка працювати за напрямом Освіта і наука. Його метою будуть збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати всім українським дітям можливість навчатись у школі, а не дистанційно там і тоді, де й коли це дозволяють безпекові умови, – сказав він.
Український президент наголосив, що завдяки United24 уже було зібрано понад $470 млн із більш як 110 країн світу.
Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко