Україна буде сильнішою: Зеленський анонсував змістовні жовтень та листопад

Україну чекає посилення протягом жовтня та листопада.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 27 вересня.

Він почав з того, що зранку мав селекторну нараду з доповідями військових, СБУ та МВС. Зокрема, на нараді обговорювались російські обстріли та ліквідація наслідків.

Зараз дивляться

– Окрема увага – Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Берислав, села Херсонської області. Артилерія, керовані авіабомби. По будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких, – сказав президент.

Також Володимир Зеленський додав, що провів кілька інших підготовчих нарад, хоч і не уточнив, про що саме йдеться.

– Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави та вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильнішою. Україна матиме більше можливостей для свого захисту, – сказав він.

Глава держави додав, що, попри усі світові події та зовнішні умови, Україна має лише одну головну мету – перемога.

– Сила для України не має альтернатив. І кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцнішим, та всі, хто допомагає боротися з ворогом і здобувати для України результати, – усі наближають нашу мету, – сказав він.

Окремо Володимир Зеленський подякував усім, хто працює на Херсонщині, а також інших регіонах України, які зазнають подібних ударів.

– Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, північні області. Надзвичайно важливо, щоб, попри все, були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятуються, терор не переможе, – додав він.

Глава держави також подякував усім лікарям і працівникам ДСНС, волонтерам, поліцейським, комунальникам, енергетикам, місцевій владі та “кожному, хто допомагає”.

– Окреме доручення – військовим, будуть окремі доручення й усім, хто займається міжнародним напрямом: нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і Shahed та інші ударні дрони, і російську авіацію, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що сьогодні прийняв вірчі грамоти від семи послів з Великої Британії, Франції, Естонії, Канади, Угорщини, Словенії та ЄС.

– Поспілкувався з усіма. Вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною, і впевнений: саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни. Наблизити нашу спільну перемогу, – сказав він.

Глава держави також розповів, що українська державна фандрейзингова платформа United24 отримала нового амбасадора – британського актора Марка Стронга.

– Ми говорили сьогодні, і я подякував за рішення Марка працювати за напрямом Освіта і наука. Його метою будуть збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати всім українським дітям можливість навчатись у школі, а не дистанційно там і тоді, де й коли це дозволяють безпекові умови, – сказав він.

Український президент наголосив, що завдяки United24 уже було зібрано понад $470 млн із більш як 110 країн світу.

Джерело : Офіс президента

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.