Марта Бондаренко, редактор ленты
В Украине от вражеских обстрелов пострадали 37 оборонных предприятий – Шмыгаль
В Украине от российских обстрелов пострадали 37 оборонных предприятий.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Форуме оборонных индустрий.
Сейчас правительство прорабатывает дополнительные предложения по их восстановлению.
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– Наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов, от атак которых пострадало 37 предприятий, – сказал Шмыгаль.
Источник: Интерфакс-Украина
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