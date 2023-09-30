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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Украине от вражеских обстрелов пострадали 37 оборонных предприятий – Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

В Украине от российских обстрелов пострадали 37 оборонных предприятий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Форуме оборонных индустрий.

Сейчас правительство прорабатывает дополнительные предложения по их восстановлению.

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– Наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов, от атак которых пострадало 37 предприятий, – сказал Шмыгаль.

Источник: Интерфакс-Украина
Денис Шмыгаль, Ракетные удары России
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