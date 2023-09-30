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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Україні від ворожих обстрілів постраждали 37 оборонних підприємств – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

В Україні від російських обстрілів постраждали 37 оборонних підприємств.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Форумі оборонних індустрій.

Зараз уряд опрацьовує додаткові пропозиції щодо їхнього відновлення.

Зараз дивляться

– Наша оборонна промисловість залишається однією з основних цілей для російських ракетних ударів, від атак яких постраждало 37 підприємств, – сказав Шмигаль.

Джерело: Інтерфакс-Україна
Денис Шмигаль, Ракетні удари Росії
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