Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Україні від ворожих обстрілів постраждали 37 оборонних підприємств – Шмигаль
В Україні від російських обстрілів постраждали 37 оборонних підприємств.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Форумі оборонних індустрій.
Зараз уряд опрацьовує додаткові пропозиції щодо їхнього відновлення.
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– Наша оборонна промисловість залишається однією з основних цілей для російських ракетних ударів, від атак яких постраждало 37 підприємств, – сказав Шмигаль.
Джерело: Інтерфакс-Україна
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