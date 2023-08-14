В Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, как именно
В Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу во время военного положения, чтобы исключить использование поддельных документов и коррупционные риски.
О деталях рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию Украинская правда.
Он прокомментировал предложенный НАПК план мер по борьбе с коррупцией в территориальных центрах комплектования и соцподдержки (бывших военкоматах).
По словам Демченко, в первую очередь планируется информационный обмен между базами данных ГПСУ и Министерства обороны по военнообязанным.
Это поможет пограничникам точно знать, выдавались ли в ТЦК документы для выезда тому или иному лицу.
– Между ГПСУ и Минобороны уже некоторое время идет работа по информационному обмену между базой данных Госпогранслужбы и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы сделать невозможными попытки незаконного пересечения границы с использованием поддельных документов, — подчеркнул Демченко.
Он уточнил, что за время полномасштабной войны в пунктах пропуска на границе разоблачили свыше 6,1 тыс. человек, пытавшихся выехать из Украины по фейковым документам, в частности, якобы выданным ТЦК.
Сейчас для проверки документов пограничники в телефонном режиме связываются с конкретным ТЦК, выдававшим их. А когда заработает информационный обмен между ГПСУ и Минобороны, это можно будет делать практически в режиме онлайн.
Сейчас происходит тестирование программного обеспечения и обсуждаются критерии допуска представителей ТЦК к базе данных Госпогранслужбы и наоборот.
– Могу подчеркнуть, что это не объединение и не систематизация. Это – информационный обмен относительно конкретных лиц. В первую очередь речь идет о лицах мужского пола, подлежащих воинской обязанности, — отметил Демченко.
Когда новую систему запустят, инспекторы ГПСУ при оформлении лица в пункте пропуска сразу увидят, действительно ли ТЦК выдавал разрешение на выезд.
Как известно, 11 августа президент Владимир Зеленский объявил, что в Украине уволят всех областных военкомов (руководителей областных территориальных центров комплектования и соцподдержки). Такое решение было принято на заседании СНБО.
Вместо них хотят назначить людей, прошедших войну и нетерпимых к коррупции.
Как объяснил глава Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков, сейчас именно ТЦК выдают справки о непригодности к военной службе, по которым мужчины могут уехать из Украины. И эти справки стали основным источником злоупотреблений и коррупции.
Поэтому в НАПК предложили изменить правила пересечения границы, в частности синхронизировать базы данных Госпогранслужбы и ТЦК.
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