Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

В Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, как именно

Пункт пропуску на кордоні України
Фото: УНИАН

В Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу во время военного положения, чтобы исключить использование поддельных документов и коррупционные риски.

О деталях рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию Украинская правда.

Он прокомментировал предложенный НАПК план мер по борьбе с коррупцией в территориальных центрах комплектования и соцподдержки (бывших военкоматах).

По словам Демченко, в первую очередь планируется информационный обмен между базами данных ГПСУ и Министерства обороны по военнообязанным.

Это поможет пограничникам точно знать, выдавались ли в ТЦК документы для выезда тому или иному лицу.

– Между ГПСУ и Минобороны уже некоторое время идет работа по информационному обмену между базой данных Госпогранслужбы и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы сделать невозможными попытки незаконного пересечения границы с использованием поддельных документов, — подчеркнул Демченко.

Он уточнил, что за время полномасштабной войны в пунктах пропуска на границе разоблачили свыше 6,1 тыс. человек, пытавшихся выехать из Украины по фейковым документам, в частности, якобы выданным ТЦК.

Сейчас для проверки документов пограничники в телефонном режиме связываются с конкретным ТЦК, выдававшим их. А когда заработает информационный обмен между ГПСУ и Минобороны, это можно будет делать практически в режиме онлайн.

Сейчас происходит тестирование программного обеспечения и обсуждаются критерии допуска представителей ТЦК к базе данных Госпогранслужбы и наоборот.

– Могу подчеркнуть, что это не объединение и не систематизация. Это – информационный обмен относительно конкретных лиц. В первую очередь речь идет о лицах мужского пола, подлежащих воинской обязанности, — отметил Демченко.

Когда новую систему запустят, инспекторы ГПСУ при оформлении лица в пункте пропуска сразу увидят, действительно ли ТЦК выдавал разрешение на выезд.

Как известно, 11 августа президент Владимир Зеленский объявил, что в Украине уволят всех областных военкомов (руководителей областных территориальных центров комплектования и соцподдержки). Такое решение было принято на заседании СНБО.

Вместо них хотят назначить людей, прошедших войну и нетерпимых к коррупции.

Как объяснил глава Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков, сейчас именно ТЦК выдают справки о непригодности к военной службе, по которым мужчины могут уехать из Украины. И эти справки стали основным источником злоупотреблений и коррупции.

Поэтому в НАПК предложили изменить правила пересечения границы, в частности синхронизировать базы данных Госпогранслужбы и ТЦК.

Читайте также
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
В Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, как именно

Источник: Украинская правда
Война в Украине, Военное положение, Госпогранслужба, Міноборони України, Мужчины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Испанский телеканал опубликовал карту с украинским Крымом в составе РФ
В Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, как именно
3,5 млн грн на спортивную площадку: на Львовщине назревает скандал из-за очередного тендера
дитячий майданчик, діти
США выделяют Украине новый пакет помощи на $200 млн
Снаряди, боєприпаси
Контрнаступление ВСУ на Юге: что может привести к обвалу фронта и деоккупации
В Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, как именно
Помощь от организации Каритас: кому предоставляют, что предусматривает и где получить
В Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, как именно
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Все решит Кабмин: противостояние Нафтогаза и АРМА
В Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, как именно
Восстановление энергетики: каким будет следующий отопительный сезон
В Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, как именно
Пострадал за преданность: волонтеры спасли собачку из новой Каховки
В Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, как именно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
В Украине усилят контроль за выездом мужчин за границу: в ГПСУ объяснили, как именно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь