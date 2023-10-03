Как открыть счет ФЛП в Приватбанке: пошаговая инструкция

Открыть счет ФЛП в Приватбанке можно онлайн и непосредственно в отделении банка.

Если первый способ – абсолютно бесплатный, то в отделении открытие счета ФЛП будет стоить 100 грн.

Что нужно для открытия счета

Для открытия счета ФЛП нужно быть официально зарегистрированным как физическое лицо-предприниматель и быть клиентом Приватбанка.

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Как открыть счет ФЛП в Приватбанке онлайн

Зайти на официальный сайт Приватбанка по адресу privatbank.ua. Выбрать вкладки Бизнесу – Платежи – Счета – Счет в банке – Предпринимателю (или юридическому лицу) – Открыть счет. Авторизироваться с помощью номера телефона и пароля от Приват24. Выбрать тарифный план. Заполнить анкету. Подписать ключом, сгенерированным в Приват24 для физического лица.

Как открыть счет ФЛП в отделении Приватбанка

Для того, чтобы открыть счет ФЛП, необходимо обратиться в отделение Приватбанка и заполнить там анкету.

С собой нужно взять только паспорт и идентификационный код (вдруг понадобится обновить данные физического лица).

Что нужно знать о тарифных планах

Оптимален для ФЛП в Приватбанке тарифный план Бизнес Старт.

Обслуживание счета в месяц по такому тарифному плану стоит 150 грн.

Платежи на другие банки:

до 100 тыс. грн – 5 грн;

от 100 тыс. грн. включительно – 15 грн.

Снятие наличных – 1% от суммы.

Перевод на счета:

в ПриватБанке – без комиссии,

на карточку Универсальная – без комиссии,

на карту для выплат – 0,7% с текущего счета и 0,5% с самой карты для выплат за нецелевое пополнение карты.

Срок обработки заявки

Обычно заявки на открытие счета ФЛП обрабатываются в течение дня.

Однако из-за значительного количества запросов срок обработки в данный момент может составлять до конца недели.

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