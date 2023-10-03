Как открыть счет ФЛП в Приватбанке: пошаговая инструкция
Открыть счет ФЛП в Приватбанке можно онлайн и непосредственно в отделении банка.
Если первый способ – абсолютно бесплатный, то в отделении открытие счета ФЛП будет стоить 100 грн.
Что нужно для открытия счета
Для открытия счета ФЛП нужно быть официально зарегистрированным как физическое лицо-предприниматель и быть клиентом Приватбанка.
Как открыть счет ФЛП в Приватбанке онлайн
- Зайти на официальный сайт Приватбанка по адресу privatbank.ua.
- Выбрать вкладки Бизнесу – Платежи – Счета – Счет в банке – Предпринимателю (или юридическому лицу) – Открыть счет.
- Авторизироваться с помощью номера телефона и пароля от Приват24.
- Выбрать тарифный план.
- Заполнить анкету.
- Подписать ключом, сгенерированным в Приват24 для физического лица.
Как открыть счет ФЛП в отделении Приватбанка
Для того, чтобы открыть счет ФЛП, необходимо обратиться в отделение Приватбанка и заполнить там анкету.
С собой нужно взять только паспорт и идентификационный код (вдруг понадобится обновить данные физического лица).
Что нужно знать о тарифных планах
Оптимален для ФЛП в Приватбанке тарифный план Бизнес Старт.
Обслуживание счета в месяц по такому тарифному плану стоит 150 грн.
Платежи на другие банки:
- до 100 тыс. грн – 5 грн;
- от 100 тыс. грн. включительно – 15 грн.
Снятие наличных – 1% от суммы.
Перевод на счета:
- в ПриватБанке – без комиссии,
- на карточку Универсальная – без комиссии,
- на карту для выплат – 0,7% с текущего счета и 0,5% с самой карты для выплат за нецелевое пополнение карты.
Срок обработки заявки
Обычно заявки на открытие счета ФЛП обрабатываются в течение дня.
Однако из-за значительного количества запросов срок обработки в данный момент может составлять до конца недели.
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