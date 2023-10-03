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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Як відкрити рахунок ФОП у Приватбанку: покрокова інструкція

ПриватБанк
Фото: УНІАН

Відкрити рахунок ФОП у Приватбанку можна онлайн і безпосередньо у відділенні банку.

Якщо перший спосіб є абсолютно безплатним, то у відділенні відкриття рахунку ФОП коштуватиме 100 грн.

Що потрібно для відкриття рахунку

Для відкриття рахунку ФОП потрібно бути офіційно зареєстрованим як фізична особа-підприємець і бути клієнтом Приватбанку.

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Як відкрити рахунок ФОП у Приватбанку онлайн

  1. Зайти на офіційний сайт Приватбанку за адресою privatbank.ua.
  2. Обрати вкладки Бізнесу – Платежі – Рахунки – Рахунок у банку – Підприємцю (або юридичній особі) – Відкрити рахунок.
  3. Авторизуватися за допомогою номеру телефону та пароля від Приват24.
  4. Обрати тарифний план.
  5. Заповнити анкету.
  6. Підписати ключем, згенерованим у Приват24 для фізичної особи.

Як відкрити рахунок ФОП у відділенні Приватбанку

Для того, щоб відкрити рахунок ФОП, необхідно звернутися до відділення Приватбанку та заповнити там анкету.

Із собою потрібно взяти хіба тільки паспорт та ідентифікаційний код (раптом знадобиться оновити дані фізичної особи).

Що треба знати про тарифні плани

Оптимальним для ФОПів у Приватбанку є тарифний план Бізнес Старт.

Обслуговування рахунку на місяць за таким тарифним планом коштує 150 грн.

Платежі на інші банки:

  • до 100 тис. грн – 5 грн;
  • від 100 тис. грн включно – 15 грн.

Зняття готівки – 1% від суми.

Переказ на рахунки:

  • у Приватбанку – без комісії,
  • на картку Універсальна – без комісії,
  • на картку для виплат – 0,7% із поточного рахунку та 0,5% із самої картки для виплат за нецільове поповнення картки.

Тарифні плани Приватбанку для ФОП

Термін опрацювання заявки

Зазвичай заявки для відкриття рахунку ФОП опрацьовуються протягом поточного дня.

Однак наразі через значну кількість запитів термін опрацювання може становити до кінця тижня.

Приват24, ПриватБанк, ФОП
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