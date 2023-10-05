1,1 млн патронов: США передали Украине конфискованное иранское вооружение

США 2 октября передали Украине конфискованное иранское вооружение.

Об этом Центральное командование США официально заявило в соцсети Х (ранее Twitter).

Известно, что США отправили Украине примерно 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм для стрелкового оружия.

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Боеприпасы были конфискованы у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по дороге к поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене.

В пресс-релизе сообщается, что правительство США получило право собственности на эти боеприпасы 20 июля 2023 года после того, как Минюст США предъявил КСИР гражданский иск о конфискации.

Отмечается, что оружие изъяли, поскольку КСИР должен был передать его хуситам в Йемене, что нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

Напомним, что 27 сентября Министерство финансов США объявило о санкциях против пяти юридических и двух физических лиц из Ирана, Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Они способствовали поставке компонентов для иранской программы по производству дронов.

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