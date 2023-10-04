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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 04.10.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 43 боевых столкновений.

Об этом 4 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 04.10.2023

Карта бойових дій 3 жовтня 2023

Фото: ISW

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Источник: Генштаб ВСУ
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Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

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