Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 04.10.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 43 боевых столкновений.
Об этом 4 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 04.10.2023
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Источник: Генштаб ВСУ
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