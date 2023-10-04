Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 04.10.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося 43 бойових зіткнень.
Про це 4 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 04.10.2023
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова