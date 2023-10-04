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Валентина Летяк, редактор ленты

Корабли Черноморского флота РФ условно заперты в определенной акватории – Гуменюк

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

После последних ударов Сил обороны Украины по объектам Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму корабли страны-агрессора ограничены в передвижении.

Так спикер объединенного пресс-цента Сил обороны Юга Наталья Гуменюк прокомментировала в эфире телемарафона Єдині новини заявление Миноброны Великобритании о том, ВСУ удалось фактически нанести функциональное поражение флоту РФ в Черном море.

— Большое видится на расстоянии. Учитывая расстояние до Британии, наверное, им видится та большая работа, которая проведена нашими Силами обороны. Но на самом деле недооценивать врага нельзя. Мы понимаем, что мощности у них еще есть. В том числе, и ракетоносители, которыми они могут наносить удары по всей территории Украины. Поэтому мы говорим о том, что условно заперты в той акватории, которую они считают для себя более безопасной, в направлении восточного побережья Крыма и Новороссийска они действительно определенным образом функционально ограничены, — подчеркнула она.

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В то же время Гуменюк напомнила о том, что оккупанты продолжают терроризировать тактической авиацией, что на сегодня является для них единственным способом обозначать свое господство.

— Они продолжают системно бомбить направление острова Змеиный, там, где сосредоточены морские транспортные пути, чтобы дискридетировать Украину как морское государство, способное обеспечивать гуманитарный коридор для навигации морских судов, — добавила она.

Однако отметила, что коридор все же работает, поскольку Украина обеспечивает компонент безопасности, намекнув, что есть определенные секреты, которые пока нельзя открывать.

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Война в Украине, Кораблі, Крым, Російська агресія, Черное море, Чорноморський флот РФ
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