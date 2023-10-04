Кораблі Чорноморського флоту РФ умовно замкнені у певній акваторії – Гуменюк

Після останніх ударів Сил оборони України по об’єктах Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму кораблі країни-агресора обмежені в пересуванні.

Так речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк прокоментувала в ефірі телемарафону Єдині новини заяву Міноборони Британії про те, ЗСУ вдалося фактично завдати функціональної поразки флоту РФ у Чорному морі.

– Велике бачиться на відстані. Враховуючи відстань до Британії, напевно, їм бачиться та велика робота, яку проведено нашими Силами оборони. Але насправді недооцінювати ворога не можна. Ми розуміємо, що потужності у них ще є. Зокрема, й ракетоносії, якими вони можуть завдавати ударів по всій території України. Тому ми говоримо про те, що умовно замкнені у тій акваторії, яку вони вважають для себе більш безпечною, у напрямку східного узбережжя Криму та Новоросійська вони таки справді певним чином функціонально обмежені, – наголосила вона.

Зараз дивляться

Водночас Гуменюк нагадала про те, що окупанти продовжують тероризувати тактичною авіацією, що на сьогодні для них є єдиним способом позначати своє панування.

– Вони продовжують системно бомбити напрямок острова Зміїний, там, де зосереджені морські транспортні шляхи, щоб дискредитувати Україну як морську державу, здатну забезпечувати гуманітарний коридор для навігації морських суден, – додала вона.

Але зауважила, що коридор все ж працює, оскільки Україна забезпечує безпековий компонент, натякнувши, що є певні секрети, які поки не можна відкривати.

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