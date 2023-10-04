Мера Сум відправили під варту на 2 місяці
Суд обрав запобіжний захід міському голові Сум Олександру Лисенку. Його відправили під варту на два місяці з можливістю внесення застави у 3 млн грн.
Про це із зали суду повідомляє кореспондент Суспільного.
У разі внесення застави його зобов‘язано прибувати за першою вимогою, не покидати місто Суми без дозволу, повідомляти прокурора про зміну місця проживання та заборонено спілкуватися з депутатами Сумської міськради. Засідання щодо арешту майна Лисенка проведуть в іншу дату.
Варто зазначити, що прокурори САП просили про арешт мера Сум з альтернативою у 10 млн грн застави.
Перед цим йому та директору Департаменту інфраструктури міста Олександру Журбі оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди на суму понад 2,1 млн грн.
Нагадаємо, що 2 жовтня обох чиновників затримали на гарячому під час одержання так званого останнього траншу – 1,4 млн грн.
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