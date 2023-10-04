Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Україна
Потребує перевірки
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Мера Сум відправили під варту на 2 місяці

Олександр Лисенко

Суд обрав запобіжний захід міському голові Сум Олександру Лисенку. Його відправили під варту на два місяці з можливістю внесення застави у 3 млн грн.

Про це із зали суду повідомляє кореспондент Суспільного.

У разі внесення застави його зобов‘язано прибувати за першою вимогою, не покидати місто Суми без дозволу, повідомляти прокурора про зміну місця проживання та заборонено спілкуватися з депутатами Сумської міськради. Засідання щодо арешту майна Лисенка проведуть в іншу дату.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що прокурори САП просили про арешт мера Сум з альтернативою у 10 млн грн застави.

Перед цим йому та директору Департаменту інфраструктури міста Олександру Журбі оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди на суму понад 2,1 млн грн.

Нагадаємо, що 2 жовтня обох чиновників затримали на гарячому під час одержання так званого останнього траншу – 1,4 млн грн.

За даними слідства, мер Сум вимагав гроші у бізнесмена за розв’язання питання тарифів на вивезення сміття та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

Корупція, Суд, Суми, Хабарництво
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Прокурори САП проситимуть про арешт мера Сум з альтернативою у 10 млн грн застави
Олександр Лисенко
Справа Майдану: Судитимуть Януковича та ще дев’ятьох високопосадовців
Віктор Янукович
Меру Сум Олександру Лисенку повідомили про підозру: що відомо
мер Сум
Як подати заяву на розлучення онлайн: швидкий гайд
Мера Сум відправили під варту на 2 місяці
США відзначили агресивні антикорупційні заходи в Україні
Держдеп США,

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Мера Сум відправили під варту на 2 місяці
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Мера Сум відправили під варту на 2 місяці
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Мера Сум відправили під варту на 2 місяці
СБУ оголосила підозру окупанту | Репортаж на лінії вогню | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Мера Сум відправили під варту на 2 місяці
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь