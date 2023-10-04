Есть о чем рассказать, но позже: Зеленский провел совещание с Будановым
Во время селекторного совещания 4 октября президент Владимир Зеленский имел отдельный длительный разговор с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым.
— Есть о чем рассказать, но позже, — объяснил глава государства.
Он также заслушал отчеты разведок и текущие результаты деятельности контрразведки СБУ, в частности, отчет министра внутренних дел Игоря Клименко относительно ликвидации последствий ночных обстрелов.
Кроме того, по словам президента, обсудили потребности бойцов на Харьковщине, о которых он услышал накануне, сверили динамику поступления боеприпасов основных калибров.
— Дал поручение интенсифицировать работу там, где есть договоренности, но реализация задерживается, — добавил Зеленский.
Полномасштабная война в Украине длится уже 588-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова