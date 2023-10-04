Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Є про що розказати, але згодом: Зеленський провів нараду з Будановим

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Під час селекторної наради 4 жовтня президент Володимир Зеленський мав окрему тривалу розмову з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

– Є про що розказати, але згодом, – пояснив глава держави.

Він також заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності контррозвідки СБУ, зокрема звіт міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів.

Зараз дивляться

Окрім того, за словами президента, обговорили потреби бійців на Харківщині, про які він почув напередодні, звірили динаміку надходження боєприпасів основних калібрів.

– Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується, – додав Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 588-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Читайте також
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Висадка десанту в Криму 4 жовтня 2023

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Зброя для України, Кирило Буданов, контрнаступ, Розвідка, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Румунія дозволить імпорт зерна з України лише за ліцензіями
зерно
Чи закінчиться війна у 2024 році – прогноз військових експертів
ЗСУ на фронті
У Запоріжжі пролунали звуки вибухів
Вибух
Токмак готується до гарячого етапу: російські офіцери евакуюють свої сім’ї з прифронтового міста
Є про що розказати, але згодом: Зеленський провів нараду з Будановим
Масована атака дронів у РФ: під Бєлгородом уражено комплекс ППО Тріумф
Є про що розказати, але згодом: Зеленський провів нараду з Будановим

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Ворог не сховається і не втече: специ з Альфи показали, як вправляються з дронами
Є про що розказати, але згодом: Зеленський провів нараду з Будановим
Військова допомога, відновлення та членство України в ЄС: що обговорили на зустрічі МЗС ЄС у Києві
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
Є про що розказати, але згодом: Зеленський провів нараду з Будановим
Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Є про що розказати, але згодом: Зеленський провів нараду з Будановим
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь