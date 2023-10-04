Є про що розказати, але згодом: Зеленський провів нараду з Будановим

Під час селекторної наради 4 жовтня президент Володимир Зеленський мав окрему тривалу розмову з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

– Є про що розказати, але згодом, – пояснив глава держави.

Він також заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності контррозвідки СБУ, зокрема звіт міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів.

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Окрім того, за словами президента, обговорили потреби бійців на Харківщині, про які він почув напередодні, звірили динаміку надходження боєприпасів основних калібрів.

– Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується, – додав Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 588-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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