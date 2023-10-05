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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Для защиты поставок зерна: Германия отправит в Украину дополнительные средства ПВО

ППО Iris-T
Фото: Getty Images

Чтобы помочь защитить поставки зерна от потенциальных атак РФ, Германия планирует отправить в Украину дополнительные средства ПВО.

Отмечается, что Германия отправит одну дополнительную систему ПВО IRIS-T и более 12 зенитных пушек Gepard. Они должны защитить грузы, которые направляются в Румынию вдоль южного побережья страны.

Оружие должно прибыть в Украину до конца этого года, а систему IRIS-T поставят после изготовления.

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Немецкий депутат Маркус Фабер, который является членом комитета по обороне нижней палаты парламента, подтвердил, что Украина получит больше систем IRIS-T и установок Gepard, а также боеприпасов к ним.

— Украина будет использовать эти системы, например, для лучшей защиты своих зерновых портов, — сказал он, не вдаваясь в подробности.

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Напомним, что Украина пытается увеличить поставки зерна по реке Дунай и по суше через так называемые “маршруты солидарности” после того, как соглашение, которое позволяет судам проходить из черноморских портов через пролив Босфор в Турции, перестало работать.

Небольшое количество судов также курсирует по полосам воды у берегов Румынии и Болгарии, игнорируя опасения по поводу российских атак.

Источник: Bloomberg
Война в Украине, Военная техника, Зерно, Німеччина
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