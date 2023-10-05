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Марта Бондаренко, редактор ленты

Усиление ПВО и продовольственная безопасность: Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию на саммит Европейского политического сообщества, где украинская сторона будет подчеркивать об усилении противовоздушной обороны перед зимой. Ведь высока вероятность того, что россияне будут бить по нашей критической инфраструктуре.

Об этом заявил глава государства.

По его словам, уже есть основа для новых договоренностей с партнерами по ПВО. Теперь остается подтвердить эти договоренности и реализовать.

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— Работаем над усилением имеющейся в Европе архитектуры безопасности, в частности региональной. Украина имеет весомые предложения, — отметил Зеленский.

Кроме того, украинская сторона обратит внимание саммита на Черноморский регион, а именно на обеспечение глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореплавания.

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