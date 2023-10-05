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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Додаткові засоби ППО та артилерія. Зеленський обговорив з прем’єром Іспанії новий пакет підтримки

Зеленський Санчес
Фото: Офіс президента

У четвер, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це він повідомив у Telegram.

– Обговорили новий пакет оборонної підтримки України, що містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи, – йдеться й повідомленні.

Окрім того, лідери обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, а також роботу й захист зернового коридору.

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– Готуємося розпочати переговори щодо вступу до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення, – додав Зеленський.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти.

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ППО Iris-T

Іспанія, Війна в Україні, Володимир Зеленський
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Додаткові засоби ППО та артилерія. Зеленський обговорив з прем’єром Іспанії новий пакет підтримки

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Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

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