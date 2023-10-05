Посилення ППО та продовольча безпека: Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти
Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти, де українська сторона наголошуватиме про посилення протиповітряної оборони перед зимою. Адже висока ймовірність того, що росіяни будуть гатити по нашій критичній інфраструктурі.
Про це заявив глава держави.
За його словами, вже є основа для нових домовленостей із партнерами щодо ППО. Тепер залишається підтвердити ці домовленості та реалізувати.
– Працюємо над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції, – зауважив Зеленський.
Крім того, українська сторона зверне увагу саміту на Чорноморський регіон, а саме на забезпечення глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.
Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала союзників допомогти Україні посилити протиповітряну оборону напередодні можливих атак РФ на інфраструктуру.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова