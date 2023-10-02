Мы должны предотвратить это. Глава МИД Германии призвала усилить украинскую ПВО накануне зимних атак РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала союзников помочь Украине создать “зимний защитный зонтик” в преддверии возможных атак РФ на инфраструктуру.

Об этом сообщает Handelsblatt.

По ее словам, это включает расширение противовоздушной обороны, поставки электрогенераторов и укрепление энергоснабжения в целом.

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— Прошлой зимой мы увидели, насколько жестоко российский президент ведет эту войну, намеренно атакуя электростанции, — отметила министр.

По ее словам, Владимир Путин рассчитывает на то, что при 20-градусном морозе водоснабжение также будет разрушено.

— Мы должны предотвратить это, насколько это возможно, всем, что у нас есть, — подчеркнула Бербок.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель сказал, что блок увеличит военную поддержку Украины.

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