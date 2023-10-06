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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Дональд Трамп рассматривает возможность возглавить Палату представителей

Дональд Трамп рассматривает возможность возглавить Палату представителей
Фото: Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов временно занять должность спикера Палаты представителей. Он выразил такую готовность до того момента, пока законодатели не примут окончательное решение относительно кандидата на эту должность.

Информацию об этом предоставил Politico, ссылаясь на источник в Республиканской партии.

— Меня попросили выступить в роли объединителя, поскольку у меня много друзей в Конгрессе, — отметил Трамп.

Трамп не разглашал имена тех, кем было выдвинуто это предложение, но известно, что несколько представителей Республиканской партии выразили поддержку ему на посту спикера.

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Трамп отметил, что готов стать спикером для объединения Республиканской партии, пока законодатели не примут решение относительно кандидата на эту должность. Он также учитывает возможность занять эту должность на срок 30, 60 или 90 дней.

После отставки Маккарти, председатель комитета Палаты представителей по правовым вопросам Джим Джордан и председатель большинства Стив Скализ заявили о своей готовности выдвинуть свои кандидатуры на должность спикера.

Уточняется, что Трампу потребуется единодушие в Республиканской партии, что может стать препятствием для скандального бывшего президента.

Также сообщается, что Республиканская партия в полном составе соберется во вторник, 10 октября, на внутренний форум кандидатов.

Напомним, Кевина Маккарти отстранили от должности спикера нижней палаты Конгресса США. Так, за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса проголосовали 216 представителей, против — 210. Восемь республиканцев проголосовали за отстранение Маккарти с должности спикера.

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Источник: Politico
Дональд Трамп, Конгресс США, США
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