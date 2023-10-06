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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Мера Сум звільнили з-під варти після внесення 3 млн грн застави

Олександр Лисенко

Підозрюваний у хабарництві міський голова Сум Олександр Лисенко, якому 4 жовтня суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці, вийшов на волю під заставу у 3 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

4 жовтня суд також обрав запобіжний захід спільнику Лисенка – директору Департаменту інфраструктури Сум Олександру Журбі. Йому призначили тримання під вартою на два місяці з можливістю застави понад 1,4 млн грн.

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Після внесення застави Лисенко зобов’язаний з’являтися за першою вимогою, не залишати місто без дозволу, повідомляти прокурора про зміну місця проживання. Також йому заборонено спілкуватися з депутатами Сумської міськради.

3 жовтня НАБУ і САП повідомили Лисенку і Журбі про підозру в отриманні хабаря в сумі 2,13 млн грн.

Обох затримали в момент отримання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 1,4 млн грн. Мер вимагав у підприємця гроші за розв’язання питання тарифів на вивезення сміття у Сумах.

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Фото: Олександр Лисенко

Джерело: Суспільне
Антикорупційний суд, затримання хабарника, Корупція, новини Сум, Суми, Хабарництво
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