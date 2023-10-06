На 15 лет: Кабмин введет запрет на пользование землями Каховского водохранилища
Правительство Украины введет запрет в течение 15 лет на передачу в собственность, пользование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища.
Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что соответствующий законопроект будет принят сегодня, 6 октября.
В частности, Шмыгаль рассказал об исключениях в 15-летнем запрете.
— Единственные исключения, которые разрешены — это изменения с целью восстановления водохранилища и осуществления мероприятий по охране земель, — говорит он.
Шмыгаль отметил важность того, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не изменили целевое назначение.
— Поэтому устанавливаем такие запреты, и тем самым готовим фундамент для восстановления водохранилища и ГЭС, — пояснил он.
Кроме того, будет выделено дополнительно 335 млн грн для Херсонской области с целью дальнейших работ по преодолению последствий подрыва российскими оккупантами плотины и затопления региона.
— В частности, 187 млн грн направляем Херсонщине на первоочередное восстановление объектов водо- и теплоснабжения. Еще 148 млн грн — на другие задачи, в частности ремонт дорог в Херсоне, которые необходимы для нормального функционирования города, — сказал Шмыгаль.
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