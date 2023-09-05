В Госэкоинспекции подсчитали ущерб для экологии в результате подрыва Каховской ГЭС

Убытки для экологии в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции российскими войсками составляют около $1,5 млрд.

Соответствующую сумму озвучил первый заместитель главы Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба во время брифинга в Military Media Center.

— На сегодня примерно рассчитанные убытки по Каховскому водохранилищу составляют $1,5 млрд, — сказал Заруба.

По его словам, основной проблемой для оценки окончательных убытков является тот факт, что инспекторы не могут сейчас прибыть непосредственно на место. Сейчас на тех территориях ведутся активные боевые действия, либо эти земли оккупированы российскими войсками.

Заместитель главы Госэкоинспекции утверждает, что можно будет озвучить окончательную сумму ущерба после сбора всей информации.

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