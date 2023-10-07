Карта боевых действий на 07.10.2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения. В общем, враг нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Карта боевых действий в Украине на 7.10.2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 591-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Сейчас смотрят

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.