Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 07.10.2023 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения. В общем, враг нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.
Карта боевых действий в Украине на 7.10.2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 591-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Сейчас смотрят
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023