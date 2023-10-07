Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 07.10.2023 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав три ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.
Карта бойових дій в Україні на 7.10.2023
Авіаційних ударів зазнали: Іванівка, Подоли, Синьківка, Петропавлівка, Піски-Радьківські Харківської області; Білогорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 591-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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