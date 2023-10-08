Татьяна Забожко, редактор ленты
ВМС ВСУ: В Азовском море – ни одного вражеского корабля
8 октября российские оккупанты не вывели в Азовское море ни одного корабля, хотя еще вчера там дежурило одно судно.
В Черном море остался один корабль из четырех.
К слову, это – ракетоноситель, однако, по данным Военно-морских сил ВСУ, Калибров на его борту нет.
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В Средиземном море, как и накануне, находятся три вражеских корабля.
Один из них – также носитель Калибров, однако данных относительно его снаряжения ракетами нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 592-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: ВМС ВСУ
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