ВМС ВСУ: В Азовском море – ни одного вражеского корабля

8 октября российские оккупанты не вывели в Азовское море ни одного корабля, хотя еще вчера там дежурило одно судно.

В Черном море остался один корабль из четырех.

К слову, это – ракетоноситель, однако, по данным Военно-морских сил ВСУ, Калибров на его борту нет.

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В Средиземном море, как и накануне, находятся три вражеских корабля.

Один из них – также носитель Калибров, однако данных относительно его снаряжения ракетами нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 592-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ВМС ВСУ

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