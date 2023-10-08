Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ВМС ЗСУ: В Азовському морі – жодного ворожого корабля
8 жовтня російські окупанти не вивели в Азовське море жодного корабля, хоча ще вчора там чергувало одне судно.
У Чорному морі залишився один корабель із чотирьох.
До слова, це – ракетоносій, однак, за даними Військово-морських сил ЗСУ, Калібрів на його борту немає.
Зараз дивляться
У Середземному морі, як і напередодні, перебуває три ворожих кораблі.
Один із них – теж носій Калібрів, однак даних щодо його спорядження ракетами немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 592-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: ВМС ЗСУ
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