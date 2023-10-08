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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ВМС ЗСУ: В Азовському морі – жодного ворожого корабля

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

8 жовтня російські окупанти не вивели в Азовське море жодного корабля, хоча ще вчора там чергувало одне судно.

У Чорному морі залишився один корабель із чотирьох.

До слова, це – ракетоносій, однак, за даними Військово-морських сил ЗСУ, Калібрів на його борту немає.

Зараз дивляться

У Середземному морі, як і напередодні, перебуває три ворожих кораблі.

Один із них – теж носій Калібрів, однак даних щодо його спорядження ракетами немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 592-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ВМС ЗСУ

Азовське море, Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Середземне море, Чорне море
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ВМС ЗСУ: В Азовському морі – жодного ворожого корабля

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