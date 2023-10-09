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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Удар по войскам РФ в Джанкое нанесли украинские военные — Юсов

Удар по войскам РФ в Джанкое нанесли украинские военные — Юсов
Фото: УНИАН

Удар по войскам РФ в Джанкое, что во временно оккупированном Крыму, нанесли украинские военные.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

— В субботу вечером, 7 октября, по силам и средствам Вооруженных Сил России в оккупированном Джанкое был нанесен ракетный удар. Предварительно среди оккупантов потери, но все детали пока уточняются и проверяются, — сказал он.

Юсов отметил, что украинские военные нанесли по оккупантам ракетный удар. Он подтвердил, что среди врагов есть потери, однако детали пока раскрыть не стал, потому что информация требует уточнения и проверки.

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Напомним, что 7 октября сообщалось о взрывах в двух городах в Крыму — Джанкое и Евпатории. Всего за день на полуострове громко было трижды.

Андрій Юсов, Война в Украине, Джанкой, Крым
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