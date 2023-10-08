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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В оккупированном Крыму слышны звуки взрывов — это уже третий раз за день

вибух дим

Сообщают о взрывах во временно оккупированном Крыму вечером 7 октября.

Telegram-каналы информируют, что звуки взрывов слышны в районе Евпатории и Джанкоя.

Это уже не первые сообщения о взрывах в Крыму за день. Несколько часов назад сообщалось о взрывах в оккупированном Джанкое. Telegram-паблики писали о прилете.

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Также сообщалось о звуках взрывов в Крыму днем. Но в Тelegram-канале Крымский ветер сообщили, что тогда отработала вражеская российская ПВО.

Напомним, накануне, 6 октября, в Минобороны России пожаловались на атаку безэкипажного катера в северо-западной части акватории Черного моря.

Как утверждают в российском оборонном ведомстве, дрон направлялся к Крымскому полуострову около 10:45 и якобы уничтожил вертолет морской авиации Ка-29 Черноморского флота.

Война в Украине, Крым
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