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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Удар по військах РФ у Джанкої завдали українські військові – Юсов

Удар по військах РФ у Джанкої завдали українські військові – Юсов
Фото: УНІАН

Удар по військах РФ у Джанкої, що у тимчасово окупованому Криму, нанесли українські військові.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

– У суботу ввечері, 7 жовтня, по силах та засобах Збройних Сил Росії в окупованому Джанкої був завданий ракетний удар. Попередньо серед окупантів втрати, але всі деталі наразі уточнюються і перевіряються, – сказав він.

Юсов зазначив, що українські військові завдали по окупантах ракетного удару. Він підтвердив, що серед ворогів є втрати, проте деталі наразі розкрити не став, бо інформація потребує уточнення та перевірки.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 7 жовтня повідомлялось про вибухи у двох містах у Криму – Джанкої та Євпаторії. Загалом за день на півострові гучно було тричі.

Андрій Юсов, Війна в Україні, Джанкой, Крим
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