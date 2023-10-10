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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО: Зеленский после переговоров в Румынии

Зеленський і Йоханніс
Фото: Офис президента

Во время переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом принято чрезвычайно важное решение о подготовке украинских пилотов на F-16, также ожидаются хорошие новости по артиллерии и ПВО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером Румынии.

Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16, создается Центр подготовки летчиков. Мы обсудили с президентом Йоханнисом, как ускорить эту подготовку, и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения… Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО. Большое спасибо за это, — подчеркнул глава государства.

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Он отметил, что в Румынии хорошо знают, какую ужасную угрозу для жизни несут российские ракеты и ударные дроны, в частности иранские Шахеды, которыми РФ атакует Одесскую область и населенные пункты вблизи румынской границы.

— Украина и Румыния вместе являются важными донорами безопасности, в частности продовольственной. Мы ведем работу с различными партнерами, чтобы усилить нашу ПВО и в целом в стране, и в Одесском регионе, — добавил он.

Перед этим Клаус Йоханнис заверил, что Румыния будет оказывать Украине всестороннюю поддержку, в частности и военного характера, до полной победы над российской агрессией.

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Война в Украине, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Зброя для України, Румунія
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