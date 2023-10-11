Соратник мэра Сум вышел под залог в 1,4 млн грн

Директора департамента Сумского горсовета Александра Журбу, которого задержали при получении взятки, отпустили под залог в размере 1 476 200 грн.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Суспільне.

Отмечается, что чиновнику нужно будет сдать паспорта, носить электронный браслет и не выезжать из Сум без разрешения.

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Прокуроры просили для Журбы содержание под стражей с залогом в 5 млн грн. Адвокат чиновника ходатайствовал о мере пресечения, не связанной с арестом.

Напомним, что 3 октября САП и НАБУ сообщили о подозрении сумскому городскому голове Александру Лисенко и директору Департамента инфраструктуры Александру Журбе в получении взятки в особо крупном размере, а именно 2,13 млн грн.

Фото: Сумской горсовет

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