Соратник мэра Сум вышел под залог в 1,4 млн грн
Директора департамента Сумского горсовета Александра Журбу, которого задержали при получении взятки, отпустили под залог в размере 1 476 200 грн.
Об этом, ссылаясь на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Суспільне.
Отмечается, что чиновнику нужно будет сдать паспорта, носить электронный браслет и не выезжать из Сум без разрешения.
Прокуроры просили для Журбы содержание под стражей с залогом в 5 млн грн. Адвокат чиновника ходатайствовал о мере пресечения, не связанной с арестом.
Напомним, что 3 октября САП и НАБУ сообщили о подозрении сумскому городскому голове Александру Лисенко и директору Департамента инфраструктуры Александру Журбе в получении взятки в особо крупном размере, а именно 2,13 млн грн.
Фото: Сумской горсовет
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