Поплічник мера Сум вийшов під заставу у 1,4 млн грн

Директора департаменту Сумської міськради Олександра Журбу, якого затримали під час отримання хабаря, відпустили під заставу у розмірі 1 476 200 грн.

Про це, посилаючись на пресслужбу Спеціальної антикорупційної прокуратури, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що посадовцю потрібно буде здати паспорти, носити електронний браслет та не виїжджати з Сум без дозволу.

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Прокурори просили для Журби тримання під вартою із заставою у 5 млн грн. Адвокат посадовця клопотав про запобіжний захід, не пов’язаний з арештом.

Нагадаємо, що 3 жовтня САП та НАБУ повідомили про підозру сумському міському голові Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури Олександру Журбі в одержанні хабаря в особливо великому розмірі, а саме 2,13 млн грн.

Фото: Сумська міська рада

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