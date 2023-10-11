Зеленский назвал три главных ожидания Украины от Рамштайна

Украина ждет от встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн объявлений по противовоздушной обороне, дальнобойному оружию и артиллерии.

Об этом на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Есть приоритеты: системы противовоздушной обороны, оборонный щит. Это не просто слова, а очень конкретные вещи, и мы нуждаемся в них в очень конкретных географических точках нашей земли, чтобы сохранить энергетическую сеть, людей, зерно и маршруты его поставки в Африку, Азию, мир, — говорит Зеленский.

Он отметил, что речь идет о дальнобойных ракетах и оружии.

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— Неважно, как назвать, проблема в том, как это достать. Потому что мы нуждаемся в этом по основной причине — вытеснить Россию с нашей земли. И третья вещь: как защищать, как просто стоять каждый день и обороняться. Это не о контрнаступлении. Контрнаступление — это одно направление, но нужно также обороняться, потому что по ту сторону — Россия, большая армия террористов, — сказал он.

Зеленский пояснил, что речь идет о потребности в артиллерии.

Источник: Европейская правда

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