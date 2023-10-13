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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина получит интегрированную систему CROWS, способную противодействовать дронам

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Норвежский производитель Kongsberg, который создает зенитный ракетный комплекс средней дальности NASAMS, отправит интегрированную систему противодействия беспилотникам в Украину для защиты от ударных дронов-камикадзе Shahed.

Дистанционно управляемые станции CROWS, способные противодействовать дронам, будут помогать защищать воздушное пространство Украины. Так Киев сможет сохранить более дорогие ракеты воздух — воздух большей дальности.

По данным издания Defense News, норвежский производитель намерен убедить Пентагон, чтобы шире внедрить эту систему для американских войск.

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Дистанционно управляемые станции уже используются на транспортных средствах армии и флота США. Однако представители компании считают, что есть потенциал для большего использования систем.

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Источник: Defense News

атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Норвегия
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