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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна отримає інтегровану систему CROWS, здатну протидіяти дронам

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Норвезький виробник Kongsberg, який створює зенітний ракетний комплекс середньої дальності NASAMS, надішле інтегровану систему протидії безпілотникам в Україну для захисту від ударних дронів-камікадзе Shahed.

Дистанційно керовані станції CROWS, що здатні протидіяти дронам, допомагатимуть захищати повітряний простір України. Так Київ зможе зберегти дорожчі ракети повітря – повітря більшої дальності.

За даними видання Defense News, норвезький виробник має намір переконати Пентагон, щоб ширше запровадити цю систему для американських військ.

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Дистанційно керовані станції вже використовуються на транспортних засобах армії й флоту США. Однак представники компанії вважають, що є потенціал для більшого використання систем.

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Україна отримає інтегровану систему CROWS, здатну протидіяти дронам

Джерело: Defense News

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Норвегія
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