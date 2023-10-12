Зашел в помещение и начал стрелять. В Киеве мужчина захватил бизнес-центр
Утром в четверг, 12 октября, неизвестный зашел в помещение бизнес-центра в Соломенском районе Киева и произвел выстрелы.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
На место прибыли спецназовцы КОРД.
— Как выяснилось, вооруженный мужчина, угрожая охранникам, заставил их покинуть здание. Далее он сделал несколько хаотичных выстрелов и угрожал установить “растяжку” у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей, — говорится в сообщении.
В результате переговоров полицейские задержали злоумышленника.
Указано, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас устанавливаются обстоятельства и мотивы содеянного.
17 июля в центре Киева задержали вооруженного мужчину, который пробрался в офис и начал стрелять.
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