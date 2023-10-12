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Зашел в помещение и начал стрелять. В Киеве мужчина захватил бизнес-центр

Зашел в помещение и начал стрелять. В Киеве мужчина захватил бизнес-центр
Фото: Нацполиция

Утром в четверг, 12 октября, неизвестный зашел в помещение бизнес-центра в Соломенском районе Киева и произвел выстрелы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На место прибыли спецназовцы КОРД.

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— Как выяснилось, вооруженный мужчина, угрожая охранникам, заставил их покинуть здание. Далее он сделал несколько хаотичных выстрелов и угрожал установить “растяжку” у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей, — говорится в сообщении.

В результате переговоров полицейские задержали злоумышленника.

Указано, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас устанавливаются обстоятельства и мотивы содеянного.

17 июля в центре Киева задержали вооруженного мужчину, который пробрался в офис и начал стрелять.

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Зашел в помещение и начал стрелять. В Киеве мужчина захватил бизнес-центр

Источник: Нацполиция
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