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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников

В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников

Вчера, 22 сентября, в Ивано-Франковске произошла массовая драка между мужчинами, которых пришлось успокаивать правоохранителям.

Полиция Ивано-Франковской области сообщила, что тревожный сигнал о стычке поступил от неравнодушных граждан, которые и вызвали правоохранителей.

Полицейский оперативно прибыли на место происшествия и прекратили драку. Детали и причины конфликта сейчас устанавливаются.

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Наиболее активных участников драки доставили в участок для установления личных данных и выяснения обстоятельств. После проведения первоочередной проверки их действиям предоставят правовую квалификацию.

Напомним, в марте этого года полиция задержала двух администраторов каналов субкультуры Редан, которые планировали организовать драку подростков в Дарницком районе Киева. Чтобы предупредить конфликт и драку, полицейские оперативно установили организаторов встречи — администраторов групп в социальной сети.

Источник: полиция Ивано-Франковской области

Фото: скриншот: видео Ростислава Шпука

Ивано-Франковск, Полиция
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