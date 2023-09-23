В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Вчера, 22 сентября, в Ивано-Франковске произошла массовая драка между мужчинами, которых пришлось успокаивать правоохранителям.
Полиция Ивано-Франковской области сообщила, что тревожный сигнал о стычке поступил от неравнодушных граждан, которые и вызвали правоохранителей.
Полицейский оперативно прибыли на место происшествия и прекратили драку. Детали и причины конфликта сейчас устанавливаются.
Наиболее активных участников драки доставили в участок для установления личных данных и выяснения обстоятельств. После проведения первоочередной проверки их действиям предоставят правовую квалификацию.
Напомним, в марте этого года полиция задержала двух администраторов каналов субкультуры Редан, которые планировали организовать драку подростков в Дарницком районе Киева. Чтобы предупредить конфликт и драку, полицейские оперативно установили организаторов встречи — администраторов групп в социальной сети.
Источник: полиция Ивано-Франковской области
Фото: скриншот: видео Ростислава Шпука
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