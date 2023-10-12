Зайшов у приміщення і почав стріляти. У Києві чоловік захопив бізнес-центр

Вранці у четвер, 12 жовтня, невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру у Солом’янському районі Києва та здійснив постріли.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

На місце прибули спецпризначенці КОРД.

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– Як з’ясувалося, озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Далі він зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити “розтяжку” біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців, – йдеться у повідомленні.

У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника.

Зазначено, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі встановлюються обставини та мотиви скоєного.

17 липня у центрі Києва затримали озброєного чоловіка, який пробрався в офіс та почав стріляти.

Джерело : Нацполіція

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