Зайшов у приміщення і почав стріляти. У Києві чоловік захопив бізнес-центр
Вранці у четвер, 12 жовтня, невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру у Солом’янському районі Києва та здійснив постріли.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
На місце прибули спецпризначенці КОРД.
– Як з’ясувалося, озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Далі він зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити “розтяжку” біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців, – йдеться у повідомленні.
У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника.
Зазначено, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі встановлюються обставини та мотиви скоєного.
17 липня у центрі Києва затримали озброєного чоловіка, який пробрався в офіс та почав стріляти.
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