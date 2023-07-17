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Юлия Соколова, редактор ленты

В Киеве на Печерске мужчина открыл стрельбу в офисе: есть раненый

Стрілянина в Києві
Фото: Нацполиция

Утром в понедельник, 17 июля, в центре Киева произошло чрезвычайное событие: вооруженный мужчина проник в офис и открыл стрельбу. Спецоперацию по его задержанию провели бойцы подразделения КОРД.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, утром мужчина вошел в офисное помещение по улице Бойчука. При проникновении в здание сработала сигнализация.

Стрілянина в Києві
В Киеве на Печерске мужчина открыл стрельбу в офисе: есть раненый
В Киеве на Печерске мужчина открыл стрельбу в офисе: есть раненый
Стрілянина в Києві
В Киеве на Печерске мужчина открыл стрельбу в офисе: есть раненый
В Киеве на Печерске мужчина открыл стрельбу в офисе: есть раненый

На место инцидента прибыл наряд частной охраны. Мужчина выстрелил в их сторону и ранил одного из работников охраны.

После этого вооруженный нарушитель забаррикадировался в кабинете офиса.

Бойцы КОРД провели спецоперацию и задержали мужчину. Известно, что это владелец офиса, 1980 года рождения. Мотивы его действий выясняются.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Раненный работник частной охраны госпитализирован в больницу.

16 июля в Харькове задержали 20-летнего молодого человека, который убил свою сестру, мать и 71-летнего дедушку. Впоследствии злоумышленник угнал автомобиль и совершил смертельное ДТП.

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В Киеве на Печерске мужчина открыл стрельбу в офисе: есть раненый

Источник: Нацполиция
Київ, КОРД, Национальная полиция, Стрілянина
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