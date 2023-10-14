В Киеве — хуже всего: в Украине только 37% будут иметь интернет в случае отключений света

В Украине происходит неравномерный переход провайдеров на устойчивые к отключениям электричества технологии интернета. В частности, в Киеве доля таких сетей — всего 9%, то есть абсолютно критическая ситуация.

Об этом заявил директор Департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик в комментарии журналистам.

Он обратил внимание, что во время отключений света фиксированная сеть будет работать у половины абонентов. Среди них — преимущество имеют те, кто получает услугу по технологии PON.

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— всего 37% абонентов фиксированных сетей имеют подключение к интернет-сетям на базе PON. Это средний показатель по Украине. 37% — это много или мало? В Киевской, Ровенской, Тернопольской областях — это около 60%. В Киеве — 9%, это критическая ситуация. С чем это связано? В насыщении старыми технологиями, — пояснил он.

Мацик отметил, что прирост абонентов PON в прошлом году составил 28%. Министерство цифровой трансформации ведет коммуникацию с операторами с просьбой активнее развивать сети.

По его словам, некоторые компании планируют обновление и принимают заявки на подключение новых сетей. В то же время каждому гражданину советуют самостоятельно подготовиться к возможным отключениям света, чтобы оставаться на связи.

Сначала можно обеспечить дом интернетом, устойчивым к длительным обесточиваниям. Нужно уточнить у провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети (xPON). Если нет, тогда можно подать заявку на подключение у ближайшего провайдера.

Следующий шаг — приобрести павербанк или другой источник бесперебойного питания для Wi-Fi-роутера. Это поможет жителям Украины оставаться на связи в случае длительного блэкаута.

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