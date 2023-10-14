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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Києві – найгірше: в Україні лише 37% матимуть інтернет у разі відключень світла

У Києві – найгірше: в Україні лише 37% матимуть інтернет у разі відключень світла
Фото: Pexels

В Україні відбувається нерівномірний перехід провайдерів на стійкі до відключень електрики технології інтернету. Зокрема, у Києві частка таких мереж – лише 9%, тобто абсолютно критична ситуація.

Про це заявив директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації України Юрій Мацик у коментарі журналістам.

Він звернув увагу, що під час відключень світла фіксована мережа працюватиме у половини абонентів. Серед них – перевагу мають ті, хто отримує послугу за технологією PON.

Зараз дивляться

– Лише 37% абонентів фіксованих мереж мають підключення до інтернет-мереж на базі PON. Це середній показник по Україні. 37% – це багато чи мало? У Київській, Рівненській, Тернопільській областях – це близько 60%. У Києві – 9%, це критична ситуація. З чим це повʼязано? У насиченні старими технологіями, – пояснив він.

Мацик зазначив, що приріст абонентів PON минулого року становив 28%. Міністерство цифрової трансформації веде комунікацію з операторами з проханням активніше розвивати мережі.

За його словами, деякі компанії планують оновлення та приймають заявки на підключення нових мереж. Водночас кожному громадянину радять самостійно підготуватися до можливих відключень світла, щоб залишатися на звʼязку.

Спочатку можна забезпечити дім інтернетом, стійким до тривалих знеструмлень. Потрібно уточнити у провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі (xPON). Якщо ні, тоді можна подати заявку на підключення в найближчого провайдера.

Наступний крок – придбати павербанк або інше джерело безперебійного живлення для Wi-Fi-роутера. Це допоможе жителям України залишатися на зв’язку в разі тривалого блекауту.

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Джерело: ЛІГА.net
Інтернет, блекаут, Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні
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