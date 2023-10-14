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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации

В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Фото: Факти ICTV

В Черкасской области осудили отца троих детей, который отказался от мобилизации из-за беременной жены. Во время суда гражданин отметил, что в дальнейшем планирует служить в Вооруженных силах Украины.

Об этом говорится в приговоре Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений. Согласно приговору, он получил до двух лет испытательного срока.

По информации из реестра, во время вручения повестки у мужчины было двое детей. В марте его признали годным к военной службе. Он получил повестку на отбытие в часть, однако не сделал этого.

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Во время суда мужчина признал свою вину. По словам украинца, в марте на работе он получил повестку и прошел медицинскую комиссию, которая признала его годным к службе в армии. Уже 22 марта он должен был отбыть на службу.

Однако он не сделал этого, потому что его жена была беременной. По его словам, жене было сложно самостоятельно ухаживать за двумя детьми. А уже в октябре 2023 года в семье родился третий ребенок.

По данным документа, на суде мужчина объяснил, что в дальнейшем планирует служить в ВСУ.

В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации

Гражданина признали виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и приговорили к трем годам лишения свободы, заменив его на два года испытательного срока.

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Война в Украине, вагітність, мобілізація, Сім’я, Суд, Черкаська область
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