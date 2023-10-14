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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації

У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
Фото: Факти ICTV

У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який відмовився від мобілізації через вагітну дружину. Під час суду громадянин зазначив, що надалі планує служити у Збройних силах України.

Про це йдеться у вироку Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Згідно з вироком, він отримав до двох років іспитового терміну.

За інформацією з реєстру, під час вручення повістки у чоловіка було двоє дітей. У березні його визнали придатним до військової служби. Він отримав повістку на відбуття до частини, однак не зробив цього.

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Під час суду чоловік визнав свою провину. За словами українця, у березні на роботі він отримав повістку та пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Вже 22 березня він повинен був відбути на службу.

Однак він не зробив цього, тому що його дружина була вагітною. За його словами, дружині було складно самостійно доглядати за двома дітьми. А вже у жовтні 2023 року в родини народилася третя дитина.

За даними документу, на суді чоловік пояснив, що надалі планує служити у ЗСУ.

У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації

Громадянина визнали винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та засудили до трьох років позбавлення волі, замінивши його на два роки іспитового.

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Війна в Україні, вагітність, мобілізація, Сім’я, Суд, Черкаська область
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