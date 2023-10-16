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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Авиаудар по Херсону и выборы в Польше: главные новости 14 октября

Авиаудар по Херсону и выборы в Польше: главные новости 14 октября

Дайджест новостей в Украине и мире за 15 октября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.

Украина

Мир

  • В воскресенье, 15 октября, в Польше начались парламентские выборы, которые уже назвали “самыми важными с 1989 года”. Во время очередных парламентских выборов поляки выбирают весь состав Сейма и Сената – нижней и верхней палат парламента Польши.
  • В Израиле началась эвакуация жителей города Сдерот перед наземной операцией армии обороны Израиля в секторе Газа. Две трети жителей города уже эвакуировали.
  • Израиль перенес наземную операцию в секторе Газа на несколько дней из-за погодных условий.
  • Ночью 15 октября уничтожен Биллал Аль-Кедру — один из командиров спецназа ХАМАС, который руководил кровавым нападением неделю назад. Командир батальона так называемого подразделения Нухба, действующего на юге Хан-Юниса, убит в результате авиаудара.

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Израиль, Война в Израиле, Война в Украине, Російська агресія, Херсон
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Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
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