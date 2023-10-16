Малиновская Ангелина, редактор ленты
Авиаудар по Херсону и выборы в Польше: главные новости 14 октября
Дайджест новостей в Украине и мире за 15 октября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.
Украина
- Войска РФ продолжают наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области, при этом им препятствуют украинские оборонительные укрепления, а также проблемы с медицинским обеспечением.
- 15 октября из Львова отправился первый рейс на Варшаву. Поезд соединяет 10 украинских городов и два польских.
- Днем в воскресенье, 15 октября, в Запорожье были слышны звуки взрывов.
- Враг нанес несколько авиаударов по Херсону с Су-34. Город временно обесточен. Ударной волной были повреждены тамбуры 11 вагона поезда №102 Херсон — Киев. К счастью все пассажиры уцелели.
- Около полудня 15 октября в оккупированном Луганске прогремел взрыв. По данным местных СМИ, громкий звук раздался в Каменобродском районе.
- Была успешно атакована электрическая подстанция Красная Яруга в Белгородской области РФ. Дроны попали точно в подстанцию, к которой, в частности, подключены российские военные объекты.
Мир
- В воскресенье, 15 октября, в Польше начались парламентские выборы, которые уже назвали “самыми важными с 1989 года”. Во время очередных парламентских выборов поляки выбирают весь состав Сейма и Сената – нижней и верхней палат парламента Польши.
- В Израиле началась эвакуация жителей города Сдерот перед наземной операцией армии обороны Израиля в секторе Газа. Две трети жителей города уже эвакуировали.
- Израиль перенес наземную операцию в секторе Газа на несколько дней из-за погодных условий.
- Ночью 15 октября уничтожен Биллал Аль-Кедру — один из командиров спецназа ХАМАС, который руководил кровавым нападением неделю назад. Командир батальона так называемого подразделения Нухба, действующего на юге Хан-Юниса, убит в результате авиаудара.
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