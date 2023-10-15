В Украине работают над возвращением IKEA, H&M и Zara — Кулеба

Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы вернуть в Украину IKEA, H&M и Zara и другие бренды.

Об этом в интервью Наталье Мосийчук рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

В частности, он вспомнил, что сеть заведений быстрого питания удалось вернуть в Украину после его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Кулеба отметил, что McDonald’s в Украине — это сигнал инвесторам, что здесь можно работать.

— Я считаю, что чем больше здесь будет международного бизнеса работать, тем больше уверенности в победе это будет добавлять, — говорит он.

Напомним, что в июне 2022 года стало известно, что транснациональная компания IKEA, специализирующаяся на разработке мебели, кухонной техники и аксессуаров для дома, продает четыре завода на территории России.

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