В Україні працюють над поверненням IKEA, H&M і Zara – Кулеба

Міністерство закордонних справ працює над тим, аби повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.

Про це в інтерв’ю Наталі Мосійчук розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

Зокрема, він згадав, що мережу закладів швидкого харчування вдалось повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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Кулеба зазначив, що McDonald’s в Україні – це сигнал інвесторам, що тут можна працювати.

– Я вважаю, що чим більше тут буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме, – говорить він.

Нагадаємо, що у червні 2022 року стало відомо, що транснаціональна компанія IKEA, яка спеціалізується на розробленні меблів, кухонної техніки та аксесуарів для дому, продає чотири заводи на території Росії.

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