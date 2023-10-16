Из Тель-Авива вылетел второй эвакуационный самолет со 155 гражданами Украины
Сегодня, 16 октября, из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве рейсом в румынский город Клуж улетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, среди которых 107 женщин и 23 детей.
Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.
Посольство Украины посодействовало в оформлении необходимых процедур и документов для вылета наших граждан. Украинцев перевозит авиакомпания HiSky.
— Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины, — говорится в сообщении посольства.
В посольстве отмечают, что украинцы, желающие эвакуироваться, должны обратиться с запросом на электронный адрес consul_il@mfa.gov.ua или позвонить на горячую линию +972 54667 6782.
Первый эвакуационный рейс из Израиля вылетел поздно вечером 14 октября. Тогда выехало 207 украинцев, среди которых 67 детей. Самолет направлялся в Бухарест.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в результате нападения террористов ХАМАС на Израиль, в секторе Газа остаются заблокированными 243 украинца.
Фото: посольство Украины в Израиле
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