Из Тель-Авива вылетел второй эвакуационный самолет со 155 гражданами Украины

Сегодня, 16 октября, из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве рейсом в румынский город Клуж улетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, среди которых 107 женщин и 23 детей.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

Посольство Украины посодействовало в оформлении необходимых процедур и документов для вылета наших граждан. Украинцев перевозит авиакомпания HiSky.

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— Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины, — говорится в сообщении посольства.

В посольстве отмечают, что украинцы, желающие эвакуироваться, должны обратиться с запросом на электронный адрес consul_il@mfa.gov.ua или позвонить на горячую линию +972 54667 6782.

Первый эвакуационный рейс из Израиля вылетел поздно вечером 14 октября. Тогда выехало 207 украинцев, среди которых 67 детей. Самолет направлялся в Бухарест.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в результате нападения террористов ХАМАС на Израиль, в секторе Газа остаются заблокированными 243 украинца.

Фото: посольство Украины в Израиле

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