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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Із Тель-Авіву вилетів другий евакуаційний літак зі 155 громадянами України

ізраїль

Сьогодні, 16 жовтня, з аеропорту Бен Гуріон у Тель-Авіві рейсом до румунського міста Клуж відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, серед яких 107 жінок та 23 дітей.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Посольство України посприяло в оформленні необхідних процедур та документів для вильоту наших громадян. Українців перевозить авіакомпанія HiSky.

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— Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України, — йдеться у повідомленні посольства.

У посольстві наголошують, що українці, які бажають евакуюватися, мають звернутися із запитом на електронну адресу consul_il@mfa.gov.ua або зателефонувати на гарячу лінію +972 54667 6782.

Перший евакуаційний рейс з Ізраїлю вилетів пізно ввечері 14 жовтня. Тоді виїхало 207 українців, серед яких 67 дітей. Літак прямував до Бухаресту.

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Фото: посольство України в Ізраїлі

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Евакуація, Українці
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