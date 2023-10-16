Із Тель-Авіву вилетів другий евакуаційний літак зі 155 громадянами України
Сьогодні, 16 жовтня, з аеропорту Бен Гуріон у Тель-Авіві рейсом до румунського міста Клуж відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, серед яких 107 жінок та 23 дітей.
Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.
Посольство України посприяло в оформленні необхідних процедур та документів для вильоту наших громадян. Українців перевозить авіакомпанія HiSky.
— Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України, — йдеться у повідомленні посольства.
У посольстві наголошують, що українці, які бажають евакуюватися, мають звернутися із запитом на електронну адресу consul_il@mfa.gov.ua або зателефонувати на гарячу лінію +972 54667 6782.
Перший евакуаційний рейс з Ізраїлю вилетів пізно ввечері 14 жовтня. Тоді виїхало 207 українців, серед яких 67 дітей. Літак прямував до Бухаресту.
Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, у секторі Гази залишаються заблокованими 243 українці.
Фото: посольство України в Ізраїлі
Завантаження